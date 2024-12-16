В России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов

Он стартует 1 января 2025 года и продлится до 1 июля.

В России пройдет эксперимент по онлайн-продаже авиабилетов по субсидированным тарифам для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, жителей ДФО и Калининградской области.

Сейчас льготные билеты можно приобрести только в кассах. Эксперимент призван упростить покупку билетов и сократить время проверки отчетности авиакомпаний для выделения субсидий. В рамках тестирования механизма будет создан цифровой сервис для проверки права пассажира на льготу в режиме реального времени.