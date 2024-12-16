Эксперт заявил, что 31 декабря рано или поздно станет официальным выходным

Политолог выразил уверенность, что однажды законодатели осознают, что в предновогоднее время эффективность труда у работников снижается.

Кандидат политических наук Павел Фельдман допустил, что рано или поздно 31 декабря в России станет официальным выходным днем. Производственный календарь должен соответствовать привычкам и традициям граждан, подчеркнул эксперт.

Главное, чтобы при этом не пострадал уровень оплаты труда и не сократились другие выходные дни. Последний день 2025 года выпадает на среду, и повторить опыт с переносом сразу нескольких нерабочих дней вряд ли удастся, — цитирует политолога RT.