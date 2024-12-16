ivbg.ru — в топ-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Редакция заняла 14 место рейтинга «Медиалогии».

Аналитический сервис «Медиалогия» представил рейтинг самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топ-25 традиционно вошло информационное агентство ivbg.ru.

В III квартале 2024 года редакция улучшила свои позиции, прибавив сразу девять позиций рейтинга. Теперь ivbg.ru располагается на 14-й строчке топа (61.37 ИЦ).

В тройке лидеров рейтинга: Fontanka.ru, 78.ru и Петербургский дневник.

«Медиалогия» – система мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. Всего в рейтинг, включающий в себя более 77 тысяч влиятельных источников, входит 25 СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.