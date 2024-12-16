Ленобласть стала «Самым активным регионом» акции «Сохраним лес» 2024 года в России

Таковы итоги шестого сезона Всероссийской экологической акции, которые подвел сегодня, 16 декабря, Рослесхоз и АНО «Сад Памяти»

«Для нас посадка леса — давняя традиция, тысячи добровольцев выходят на акцию. В Ленобласти сажают леса больше, чем вырубают. Область — уникальный регион, мы соблюдаем баланс между развитием экономики и экологии, мы лидеры по лесовосстановлению, наш опыт создания сети экотроп тиражируется по стране. Спасибо всем активистам и неравнодушным жителям области, которые вместо разговоров о защите природы выходят и сажают лес», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам области Федор Стулов.

По итогам 2024 года в Ленобласти было вырублено 12 917 Га, посажено — 13 247 Га. В 2024 году в осенней акции «Сохраним лес» на 20 участках во всех лесничествах области 1546 участников посадили на 59,6 гектарах 96,5 тысяч сеянцев сосны и ели.

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В 2023 году в регионе в рамках нацпроекта «Экология» восстановлено 6550 гектаров леса, что на 1,3% выше плана. Таким образом, область подтвердила лидерство в природоохранной сфере. По итогам 2022 года показатель нацпроекта «Экология» по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составил 95,9% при установленном на год плане 81,6%.