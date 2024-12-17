До 25% прибавят в цене рыбные консервы в России

Рыбоперерабатывающие компании «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию.

Повышения цен ждут уже на этой неделе, пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Балтийский берег» собирается повысить цены на 16 позиций на 3-25%. Паста из морепродуктов, рубленый кальмар и мидии в масле и рассоле подорожают на 20%, филе сельди — на 10%.

Вам будет интересно В ноябре в «ЛизаАлерт» поступило 255 заявок о пропавших в Ленобласти и Петербурге Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца. Так, в ноябре в поисковый отряд поступило 255 сообщений о пропавших. Найдены живыми... 09.12.2024 181

По словам производителей, рост отпускных цен связан с увеличением расходов на сырье. Так, атлантическое сырье выросло в цене на 10%, тихоокеанское — в среднем на 16%. В Росрыболовстве связали увеличение оптовых цен с колебаниями курсов.