До 25% прибавят в цене рыбные консервы в России

Рыбоперерабатывающие компании «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на свою продукцию.
Повышения цен ждут уже на этой неделе, пишет «Коммерсантъ».
В частности, «Балтийский берег» собирается повысить цены на 16 позиций на 3-25%. Паста из морепродуктов, рубленый кальмар и мидии в масле и рассоле подорожают на 20%, филе сельди — на 10%.
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09.12.2024 181
По словам производителей, рост отпускных цен связан с увеличением расходов на сырье. Так, атлантическое сырье выросло в цене на 10%, тихоокеанское — в среднем на 16%. В Росрыболовстве связали увеличение оптовых цен с колебаниями курсов.