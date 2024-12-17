В Ленобласти начали строить еще один аварийно-спасательный катер

Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин принял участие в торжественной церемонии закладки киля аварийно-спасательного катера на территории «Озерной Верфи» в Шлиссельбурге.

Современный катер с корпусом из алюминиевого сплава будет использоваться Аварийно-спасательной службой Ленобласти. Он позволяет выполнять широкий спектр спасательных, поисковых работ, осуществлять пожаротушение. На нем будет установлено соответствующее оборудование для поиска и спасения: пожарные насосы, генераторы, гидравлический инструмент, БПЛА, подводный автономный робот-автомат, легкий катер. Также на катере будет предусмотрена возможность оказания первой медицинской и психологической помощи пострадавшим.

Это уже второй катер из серии заказанных Ленобластью судов для региональной спасательной службы.