Гордость Ленинградской области волейбольный клуб «Динамо—ЛО» отмечает 20-летие

Глава Ленобласти Александр Дрозденко встретился с руководством волейбольной команды «Динамо—ЛО».

Александр Дрозденко напомнил ленинградцам о том, что в 2016 году команда стала победителем в Высшей лиге и с этого времени закрепилась в Суперлиге России.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юношеская сборная по волейболу из Соснового Бора взяла серебро на первенстве России. Стоит отметить, что воспитанники школы входят в молодежную команду «Динамо-ЛО». А волейбольный центр Соснового Бора выиграл Всероссийскую премию Sport Facilities 2020-2021 в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект», построенный в 2020 году. В планах обзавестись пляжной и снежной командами.

С 2020 года команда тренируется в суперсовременном волейбольном центре у себя дома в Сосновом Бору. В ближайших «хозяйственных» планах строительство волейбольного манежа для проведения молодежных турниров.