Ленобласть усилит меры безопасности на время новогодних праздников

Особый режим безопасности в регионе начнет действовать с 29 декабря.
На время новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, правоохранительные органы Ленинградской области перейдут на усиленный режим работы.
Более 800 сотрудников МВД, Росгвардии и других силовых структур будут обеспечивать безопасность на более чем 650 праздничных мероприятиях.
К охране порядка также привлекут добровольцев, дружинников, казаков и сотрудников ЧОП. Особое внимание уделят местам массового отдыха во Всеволожском, Ломоносовском и Приозерском районах.
Более 150 пожарно-спасательных подразделений будут находиться в режиме повышенной готовности.
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