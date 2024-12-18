Ленобласть усилит меры безопасности на время новогодних праздников

Особый режим безопасности в регионе начнет действовать с 29 декабря.

На время новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, правоохранительные органы Ленинградской области перейдут на усиленный режим работы.

Более 800 сотрудников МВД, Росгвардии и других силовых структур будут обеспечивать безопасность на более чем 650 праздничных мероприятиях.

К охране порядка также привлекут добровольцев, дружинников, казаков и сотрудников ЧОП. Особое внимание уделят местам массового отдыха во Всеволожском, Ломоносовском и Приозерском районах.

Более 150 пожарно-спасательных подразделений будут находиться в режиме повышенной готовности.