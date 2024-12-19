За неделю в службу «112» Ленобласти поступило почти 21 тысяча звонков

За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, жители Ленобласти позвонили в службу «112» 20,9 тыс. раз. Экстренного реагирования потребовали 7,6 тыс. заявок.

Больше всего вызовов поступило от жителей Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Чаще всего по номеру «112» вызывали «скорую помощь» — 3,8 тыс. обращений, а также полицию — 3,7 тыс. Остальные обращения направили ЕДДС, пожарным, спасательным, дорожным, энергетическим, аварийно-газовым службам.

Позвонить в «112» можно в любое время суток с мобильного или стационарного телефона. Звонок пройдет даже с нулевым балансом и без сим-карты.