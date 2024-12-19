Отрасль авиаперевозок в России работает стабильно, сообщил президент России Владимир Путин.
«У нас отрасль перевозок работает очень стабильно, успешно. В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров, в этом году будет 111 миллионов пассажиров», — сказал Путин в ходе «прямой линии».
Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами. ОН попросил правительство вместе с авиационными компаниями решить эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года.
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16.12.2024 175