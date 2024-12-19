Опрошенные рассказали, под какие звуки хотят просыпаться.

Россияне рассказали, с каких звуков они предпочитают начинать свой день.

Согласно результатам исследования сервиса «Звук», 24% участников опроса выразили желание просыпаться под шум моря. Еще 15% любят слышать с утра закипающий кофе или чайник, а 13% россиян заявили, что их обрадовало бы уведомление о зачислении зарплаты.

Значительная часть россиян (65%) слушают по утрам подкасты – юмористические или с обсуждением на отвлеченные темы. Также люди включают по утрам интервью известных личностей, научпоп-лекции, обзоры на новые книги или сериалы, медитации и ток-шоу – пишет «Газета.Ru», ссылаясь на аналитиков.