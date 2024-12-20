Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад

Наиболее выгодным способом вложить 1 млн рублей является банковский вклад, заявил в беседе с РБК экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — ответил он на вопрос о наиболее доходном способе вложений.

Эксперт заметил, что текущие банковские вклады под 25% годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15%.