Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад

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Наиболее выгодным способом вложить 1 млн рублей является банковский вклад, заявил в беседе с РБК экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
baltphoto.ru
«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — ответил он на вопрос о наиболее доходном способе вложений.

Эксперт заметил, что текущие банковские вклады под 25% годовых представляются однозначно лучшим выбором по сравнению с акциями крупных компаний с доходностью на уровне 15%.

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03.12.2024 251
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