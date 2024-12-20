Школьница пыталась поджечь администрацию в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области 16-летняя ученица 10 класса попыталась поджечь здание администрации в деревне Фалилеево вечером 19 декабря.

По данным правоохранителей, девочка принесла в помещение жидкость для розжига, которой облила вещи, и попыталась их поджечь. Сотрудники администрации успели вовремя остановить школьницу и вызвали полицию.

На месте происшествия полицейские изъяли три бутылки с жидкостью, одежду, телефон и зажигалку. Девочку доставили в отделение, где опросили и отпустили под обязательство о явке.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства происшествия уточняются.