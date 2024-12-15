Девушка сделала ДНК-тест ради интереса, и за ней пришла полиция. Ее ДНК совпало с уликами с места преступления 1997 года

В США 23-летняя Дженна Роуз из Мичигана, решившая пройти ДНК-тест ради интереса, неожиданно помогла полиции раскрыть нераскрытое с 1997 года дело об убийстве новорожденного.

В июне 1997 года в кемпинге Гарнет-Лейк, расположенном в районе Хадсон на Верхнем полуострове Мичигана, было обнаружено тело недоношенного младенца. Расследование зашло в тупик, и дело оставалось нераскрытым до 2017 года, когда его возобновили.

Спустя год после прохождения ДНК-теста Дженне позвонил детектив из полиции штата Мичиган и сообщил, что ее генетический профиль совпал с образцами, полученными от жертвы.

Дальнейший анализ показал, что мать Дженны является ближайшим родственником погибшего младенца. Это указывало на ее бабушку, Нэнси Герватовски, как на возможную мать ребенка.

В июле 2022 года 60-летнюю Нэнси Герватовски арестовали в штате Вайоминг по обвинению в убийстве и сокрытии смерти ребенка. Следствие установило, что она родила младенца в одиночестве; девочка умерла от удушья, и, по мнению прокуроров, эту смерть можно было предотвратить при своевременной медицинской помощи.

Судебный процесс над Нэнси Герватовски пройдет в декабре 2024 года. Ей грозит пожизненное заключение в случае признания вины.