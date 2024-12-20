В Петербурге задержали сборщика Wildberries, который помог пересечь границу России 126 иностранцам

В Санкт-Петербурге сотрудника Wildberries подозревают в организации незаконной миграции. По версии следствия, с апреля 2022 года по июль 2024 года он вместе с соучастниками помог не менее 126 гражданам Таджикистана и Узбекистана незаконно пересечь границу России.
Злоумышленники подделывали документы: фиктивные уведомления о прибытии, данные о трудовых патентах и сведения о местах пребывания мигрантов. Для этого использовали 33 адреса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Пушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому меру пресечения на время расследования, сообщает Neva.Today.
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