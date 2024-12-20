В Петербурге за взятку задержали главу администрации Красносельского района

Бывшему главе администрации Красносельского района Петербурга Олегу Фадеенко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Фадеенко принял во внимание большое количество заключенных госконтрактов между охранным предприятием и образовательными учреждениями, общая сумма достигала 300 млн. Он понимал, что учредитель фирмы заинтересована в дальнейшем сотрудничестве и бесперебойной деятельности, обвиняемый предложил передать ему взятку через посредника.

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Представитель предпринимательницы, действуя в рамках оперативного мероприятия, 18 декабря передал взятку в размере 6 млн рублей, частично состоящую из муляжа. Посредника задержала региональная ФСБ. После он сообщил, что по договоренности с Фадеенко должен был передать ему 3 млн рублей.

Фадеенко и посреднику предъявлено обвинение. Они полностью признали вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.