Bloomberg: Виктор Орбан тормозит продление санкций ЕС против России до инаугурации Дональда Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддерживать продление санкций против России, наложенных Евросоюзом, до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Как сообщает Bloomberg, Орбан заявил об этом на закрытых встречах с лидерами ЕС, объяснив, что намерен дождаться изменения внешнеполитического курса США перед принятием решения.

На данный момент Евросоюз ввел 15 пакетов санкций против России. Эти меры охватывают широкий спектр ограничений, включая финансовые, энергетические и военные сектора. Процедура требует продления санкций каждые шесть месяцев. Следующее продление запланировано на 31 января 2025 года, всего через 11 дней после инаугурации Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Европейский союз действует на основе консенсуса, и любое государство-член может наложить вето на решение. Ранее продление санкций проходило гладко. Но некоторые дипломаты предполагают, что Орбан использует вето как рычаг для получения дополнительных преференций для Венгрии, в том числе по финансовым вопросам внутри ЕС.

«До сих пор это было обычным решением, но для продления требуется единогласная поддержка 27 стран-членов ЕС, что позволяет Орбану наложить вето», – сообщают источники Bloomberg

Европейские лидеры выражают опасения, что Орбан, ожидая смены курса США под руководством Трампа, может ослабить единство блока и стать союзником Вашингтона в смягчении санкций против России.

С приходом Дональда Трампа в Белый дом у Евросоюза появились серьезные опасения о будущем западной поддержки Украины. Трамп ранее заявлял о намерении пересмотреть политику военной и финансовой помощи Киеву, сокращая или полностью прекращая ее. Также он подчеркивал, что готов искать компромисс с Россией и лично с Владимиром Путиным. При этом Дональд Трамп пока официально не комментировал возможное изменение курса США по санкциям и поддержке Украины

Это вызывает тревогу в Брюсселе, так как ослабление американской поддержки может стать поводом для некоторых стран ЕС пересмотреть свои обязательства перед Украиной.

Первый пакет санкций против России был введен в 2014 году в ответ на вхождение в состав страны Крыма. С тех пор санкционный режим был расширен и включил в себя ограничения на экспорт технологий, заморозку активов и визовые запреты. После начала СВО в феврале 2022 года ЕС ввел дополнительные пакеты санкций, включая меры против российских банков, энергетических компаний и ключевых отраслей экономики.