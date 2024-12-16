В Финляндии прошли митинги с требованием открыть границы с Россией

В Финляндии 15 декабря состоялись акции протеста, организованные Александровским обществом, объединяющим русскоязычных жителей страны. Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте, пишут финские СМИ.

На улицы вышли около 200 человек. Главное требование участников – открыть границу с Россией и возобновить пассажирские перевозки.

«Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, но граждане вынуждены ездить к своим родным, делая крюк в 6,5 тысяч километров через Турцию или стоять в очередях на границе с Эстонией», – заявили в Александровском обществе

Протестующие также собирали подписи под манифестом к правительству Финляндии. Они призвали:

открыть границы с Россией;

прекратить «риторику коллективной ответственности» в отношении русскоязычного населения;

восстановить почтовое сообщение с Россией и Беларусью;

снять ограничения на покупку недвижимости россиянами.

На акциях выступали русскоязычные жители Финляндии, которые рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после закрытия границы.

«Я живу в Финляндии уже 25 лет и не могу навестить своих внуков в России. У нас нет возможности путешествовать нормально», – рассказала одна из участниц акции

Финляндия закрыла пограничные переходы с Россией в декабре 2023 года после миграционного кризиса, когда на границе резко увеличился поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые использовали российскую территорию для транзита. Некоторые из них пересекали границу на велосипедах, в других случаях пытались взять погранпереходы штурмом.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен назвала происходящее «гибридной операцией России» и подчеркнула, что такие меры необходимы для обеспечения национальной безопасности. Однако правозащитные организации считают, что закрытие границ нарушает международные нормы и подвергает беженцев опасности.

«Такие меры усиливают структурный расизм и криминализируют мигрантов», – заявили представители правозащитных групп

Митингующие надеются, что их голос будет услышан, а правительство Финляндии пересмотрит свою позицию в отношении границы с Россией.