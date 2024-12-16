В Финляндии прошли митинги с требованием открыть границы с Россией

В Финляндии 15 декабря состоялись акции протеста, организованные Александровским обществом, объединяющим русскоязычных жителей страны. Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте, пишут финские СМИ.
На улицы вышли около 200 человек. Главное требование участников – открыть границу с Россией и возобновить пассажирские перевозки.
Протестующие также собирали подписи под манифестом к правительству Финляндии. Они призвали:
- открыть границы с Россией;
- прекратить «риторику коллективной ответственности» в отношении русскоязычного населения;
- восстановить почтовое сообщение с Россией и Беларусью;
- снять ограничения на покупку недвижимости россиянами.
На акциях выступали русскоязычные жители Финляндии, которые рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после закрытия границы.
Финляндия закрыла пограничные переходы с Россией в декабре 2023 года после миграционного кризиса, когда на границе резко увеличился поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые использовали российскую территорию для транзита. Некоторые из них пересекали границу на велосипедах, в других случаях пытались взять погранпереходы штурмом.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен назвала происходящее «гибридной операцией России» и подчеркнула, что такие меры необходимы для обеспечения национальной безопасности. Однако правозащитные организации считают, что закрытие границ нарушает международные нормы и подвергает беженцев опасности.
Митингующие надеются, что их голос будет услышан, а правительство Финляндии пересмотрит свою позицию в отношении границы с Россией.