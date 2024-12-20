ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Ключевая ставка в России осталась на уровне 21%.

Банк России на очередном заседании совета директоров 20 декабря не стал менять размер ключевой ставки. Она осталась на уровне 21%.

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых, — указано в сообщении регулятора.