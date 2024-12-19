Минфин анонсировал изменения в семейной ипотеке после «прямой линии» с Путиным

В ведомстве пообещали, что внесут корректировки в ипотечную программу.

Минфин РФ внесет изменения в программу семейной ипотеки, убрав механизм лимитов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после «прямой линии» с президентом.

Отметим, ранее Владимир Путин в ходе «прямой линии» возмутился тем, что россияне не могут оформить семейную ипотеку из-за исчерпания лимитов у банков.