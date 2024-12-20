Словакия пригрозила Украине «серьезным конфликтом», если транзит российского газа будет остановлен

Ранее глава киевского режима заявил, что Украина перестанет осуществлять транзит российского газа.
Глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине «серьезным конфликтом» после слов Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.
Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт, — приводит слова Фицо РИА Новости.
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19.12.2024 132