Словакия пригрозила Украине «серьезным конфликтом», если транзит российского газа будет остановлен

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Ранее глава киевского режима заявил, что Украина перестанет осуществлять транзит российского газа.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине «серьезным конфликтом» после слов Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт, — приводит слова Фицо РИА Новости.
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19.12.2024 132
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