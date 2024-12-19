Путин: Россия не станет заключать соглашения с Зеленским — он нелегитимен

При этом российский лидер допустил возможность переговоров с главой киевского режима.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается подписывать какие-либо соглашения с главой киевского режима Зеленским, поскольку он нелегитимен.
Россия готова вести диалог с Украиной без предварительных условий, но на основе стамбульских договорённостей и реалий на земле <…> Мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но подписывать соглашения мы можеv только с легитимным представителем власти, — заявил Путин.
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19.12.2024 24