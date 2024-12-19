Путин: Россия не станет заключать соглашения с Зеленским — он нелегитимен

При этом российский лидер допустил возможность переговоров с главой киевского режима.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается подписывать какие-либо соглашения с главой киевского режима Зеленским, поскольку он нелегитимен.

Россия готова вести диалог с Украиной без предварительных условий, но на основе стамбульских договорённостей и реалий на земле <…> Мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но подписывать соглашения мы можеv только с легитимным представителем власти, — заявил Путин.