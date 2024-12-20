Набиуллина рассказала, какой была бы инфляция, если бы не высокая ключевая ставка

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Глава ЦБ РФ считает, что высокая ключевая ставка приносит результат.

Инфляция в России разогналась бы до 30%, если бы не повышение ключевой ставки до нынешнего уровня. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без ее повышения инфляция была бы гораздо выше, мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, — заявила глава регулятора. 
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20.12.2024 108
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