В зоопарке рассказали об изменениях в режиме работы на январских каникулах.

Ленинградский зоопарк опубликовал график работы в новогодние праздники.

Так, 31 декабря гости смогут посетить зоопарк с 10:00 до 15:00, кассы и вход закроются в 14:00.

1 января зоопарк откроется в 12:00 и будет работать до 20:00, с закрытием касс в 19:00. Со 2 января зоопарк вернется к привычному времени работы — с 10:00 до 20:00, кассы закроются в 19:00.

График работы круга катания также изменится: 31 декабря он будет закрыт, а 1 января доступен с 12:00 до 17:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. С 2 января катание возобновится в обычном режиме с 11:00 до 17:00 и перерывом с 14:00 до 15:00.

Кафе зоопарка будет работать 31 декабря с 11:00 до 15:00, 1 января — выходной, со 2 января откроется в привычном режиме с 11:00 до 19:00.

Детская контактная площадка с козами будет открыта 31 декабря с 10:00 до 14:00, 1 января — с 12:00 до 15:30 с перерывом с 13:00 до 14:00. После 2 января работа площадки восстановится с 10:00 до 15:30, также с перерывом с 13:00 до 14:00. Обращаем внимание, что площадка может не работать в неблагоприятные погодные условия.

Сувенирный киоск на первом этаже павильона «Экзотариум» будет закрыт 31 декабря и 1 января, а с 2 января вновь заработает с 10:00 до 17:45.