Технические специалисты рассказали о развитии телеком-инфраструктуры в метрополитене Петербурга

В сети активно обсуждаются преобразования телеком-инфраструктуры петербургской подземки, проходившие в течение 2024 года. Как заявляют эксперты рынка сотовой связи, работы по улучшению связи в «подземной артерии» города остаются актуальными и будут продолжены в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, специалистами на протяжении всего года велись работы по модернизации телеком-инфраструктуры в подземке. По замерам экспертов, увеличена ёмкость сети на 59 станциях. Работы охватили все пять линий метрополитена.

Специалисты дооснастили оборудование на станциях дополнительными низко- и среднечастотными секторами, а на крупных пересадочных станциях, таких, как Технологический институт, Владимирская и Площадь Восстания, запустили новый высокочастотный сектор.

У нас большие планы на 2025 год: мы продолжим работу по усилению сигнала во всех тоннелях, готовим технические решения для будущих станций Театральная и Горный институт, — прокомментировал директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

В компании добавили, что будут продолжены сложные работы в тоннелях метрополитена. Техники установят новое телекоммуникационное оборудование по пути следования поездов и усилят сигнал в длинных перегонах за счет обновления радиосети, проходящей через триаксиальный кабель.