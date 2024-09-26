В Ленобласти продолжаются работы по модернизации мобильных сетей

В открытом доступе появилась информация об изменениях в параметрах передачи мобильных данных в населенных пунктах Тихвинского района Ленинградской области. Жители и гости района сообщают об улучшении качества связи.

За комментариями мы обратились в пресс-службу Мегафона, чтобы уточнить что они знают об этом. В компании сообщили, что ее инженерами в Тихвине – центре одноименного района Ленинградской области – запущены новые базовые станции и получили апргейд уже существующие.

Как заявили эксперты, связисты модернизировали телеком-оборудование в сельской местности Тихвинского района (Абрамово, Великая Нива, Гороховище, Заручевье, Коськово, Куневичи, Мелегежская Горка, Снопово, Стретилово и Теренино, а также 10 СНТ, расположенных вблизи озера Пикалевское), развернув дополнительные слои 2G и LTE в низко- и среднечастотном диапазонах.

«Как отмечают наши аналитики, уже 70-80 % жителей Тихвинского района совершают звонки с помощью этой технологии. Мы провели масштабные работы по улучшению качества сети», — прокомментировал директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.