В России назвали главные слова года по версии РАНХиГС

Эксперты назвали словом года в России «суверенитет».
«Суверенитет» стал государственным словом года в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС.
Специалисты провели анализ документов стратегического планирования, а также выступлений президента Владимира Путина, чтобы выявить изменения в семантике и употреблении слов в публичном пространстве.
В результате исследования «суверенитет» оказалось ключевым словом, отражающим внутреннюю повестку страны. В список также вошли термины «самореализация», «неолиберальный», «историческое просвещение» и «фиджитал».
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