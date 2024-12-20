УАЗ оснастит «Буханку» новым двигателем и коробкой передач

Завод объявил о планах модернизировать легендарную модель авто.
Ульяновский автомобильный завод объявил о планах обновить свои внедорожники в 2025 году.
По информации «Автостата», в марте следующего года российский рынок пополнится моделями УАЗ «Профи» и «Полуторка» с дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической трансмиссией в заднеприводном исполнении, а в четвертом квартале запланирован выпуск полноприводной версии.
Кроме того, в конце 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» также обновится, получив новую 6-ступенчатую механическую коробку передач. В дальнейшем на этой модели будет доступна автоматическая трансмиссия, однако производитель пока не раскрыт.
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28.11.2024 961