УАЗ оснастит «Буханку» новым двигателем и коробкой передач

Завод объявил о планах модернизировать легендарную модель авто.

Ульяновский автомобильный завод объявил о планах обновить свои внедорожники в 2025 году.

По информации «Автостата», в марте следующего года российский рынок пополнится моделями УАЗ «Профи» и «Полуторка» с дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической трансмиссией в заднеприводном исполнении, а в четвертом квартале запланирован выпуск полноприводной версии.

Кроме того, в конце 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» также обновится, получив новую 6-ступенчатую механическую коробку передач. В дальнейшем на этой модели будет доступна автоматическая трансмиссия, однако производитель пока не раскрыт.