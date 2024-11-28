Lada Niva получит новый мощный двигатель

«АвтоВАЗ» планирует оснащать внедорожник новым мотором.
«АвтоВАЗ» объявил о планируемом обновлении семейства автомобилей Lada Niva. Внедорожник получит более современный бензиновый двигатель. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Глава автоконцерна Максим Соколов подтвердил, что в ближайшее время модели Lada Niva будут оснащены новым 1,8-литровым двигателем. Этот шаг направлен на улучшение технических характеристик и повышение комфорта внедорожников.
Однако на текущий момент даты начала поставок автомобилей с новым двигателем нет.
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