Lada Niva получит новый мощный двигатель

«АвтоВАЗ» планирует оснащать внедорожник новым мотором.

«АвтоВАЗ» объявил о планируемом обновлении семейства автомобилей Lada Niva. Внедорожник получит более современный бензиновый двигатель. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Глава автоконцерна Максим Соколов подтвердил, что в ближайшее время модели Lada Niva будут оснащены новым 1,8-литровым двигателем. Этот шаг направлен на улучшение технических характеристик и повышение комфорта внедорожников.

Однако на текущий момент даты начала поставок автомобилей с новым двигателем нет.