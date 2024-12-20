Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику в 2025 году

Подорожание может составить в пределах 10-20%.

Стоимость бытовой техники в России может значительно вырасти в 2025 году из-за повышения ключевой ставки, валютных курсов и увеличения логистических расходов. Как отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, особенно сильно подорожают холодильники. В данном случае это будет вызвано новыми требованиями Минприроды к продукции с хладагентами.

Стоимость бытовой техники в России может вырасти в среднем на 10–20%. Это связано с повышением ключевой ставки Банка России, ростом курса иностранных валют и логистических затрат. Некоторые компании уже анонсировали повышение цен, — цитирует эксперта Life.ru.