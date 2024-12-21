Рыбак провалился под лед и утонул в Лужском районе

Рыбак провалился под лед и утонул во время зимней рыбалке в деревне Мерево Лужского района Ленинградской области.
Поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга вел работы по поиску тела мужчины 20 декабря. Для этого использовали телеуправляемый подводный аппарат.
Тело погибшего обнаружили и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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24.07.2022 5371