Рыбак провалился под лед и утонул в Лужском районе

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Рыбак провалился под лед и утонул во время зимней рыбалке в деревне Мерево Лужского района Ленинградской области.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга вел работы по поиску тела мужчины 20 декабря. Для этого использовали телеуправляемый подводный аппарат.

Тело погибшего обнаружили и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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24.07.2022 5371
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