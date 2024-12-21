Российский боец MMA Емельяненко получил полтора года тюрьмы

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Старооскольский городской суд в Белгородской области приговорил Ивана Емельяненко, бойца смешанных единоборств и младшего брата Александра и Федора Емельяненко, к полутора годам лишения свободы. Об этом «Матч ТВ» сообщил адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

Емельяненко признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, спортсмен нанес оппоненту несколько ударов, после которых тот получил серьезные травмы.

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что это произошло в Старом Осколе, когда Иван вступился за женщину. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Иван Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. В мае 2023 года он дебютировал в смешанных единоборствах, одержав победу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» единогласным решением судей.

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