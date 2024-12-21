Юрист перечислил хозпостройки, за которые обяжут платить налог в России

Юрист Филипп Терехин напомнил, что обязанность платить налог на имущество за хозяйственные постройки — такие как сараи, гаражи или бани — не является нововведением. Однако в последние годы этот вопрос снова активно обсуждается, поскольку государство стремится упорядочить налоговую базу и повысить собираемость местных налогов.

«Многие хозяйственные постройки не регистрировались в Росреестре и не включались в налоговую базу, что лишало муниципалитеты доходов. Сейчас органы власти активизировали работу по выявлению незарегистрированных объектов», — пояснил Филипп Терехин

На законодательном уровне пока не вводятся новые поправки, но идет процесс постановки всех объектов на учет.

По словам юриста, налог начисляется на зарегистрированные постройки исходя из их кадастровой стоимости. В некоторых регионах для объектов площадью до 50 квадратных метров предусмотрены налоговые льготы. Однако если строение не числится в кадастре, владельцу придется не только зарегистрировать его, но и уплатить налог, включая суммы за прошлые годы.

«Незарегистрированные постройки могут стать объектом проверок. Это грозит штрафами и доначислением налогов. Владельцам стоит учитывать, что борьба с «теневой» недвижимостью входит в общую фискальную политику государства», — отметил Филипп Терехин

Эксперт рекомендовал владельцам вовремя регистрировать свои хозпостройки, чтобы избежать проблем с налоговой службой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».