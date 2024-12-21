Машина насмерть сбила пенсионера и уехала в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе 20 декабря около 17:00 на седьмом километре дороги «Анташи — Ропша — Красное Село» под колесами автомобиля погиб 84-летний житель Гостилиц.

Рядом с телом нашли фрагменты пластикового бампера и брызговика автомобиля. Сбивший мужчину водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится проверка, начаты поиски водителя.