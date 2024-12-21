Машина насмерть сбила пенсионера и уехала в Ломоносовском районе

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В Ломоносовском районе 20 декабря около 17:00 на седьмом километре дороги «Анташи — Ропша — Красное Село» под колесами автомобиля погиб 84-летний житель Гостилиц.

Рядом с телом нашли фрагменты пластикового бампера и брызговика автомобиля. Сбивший мужчину водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится проверка, начаты поиски водителя.

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04.11.2024 1857
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