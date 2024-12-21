В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте и услуги эвакуации

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге повысится стоимость проезда в общественном транспорте, а также скорректируют тарифы на эвакуацию автомобилей.

Изменения в стоимости проезда:

Базовая цена поездки в метро составит 81 рубль, на наземном транспорте – 75 рублей.

Для владельцев карты «Подорожник» поездка обойдется дешевле: 56 рублей в метро и 51 рубль на наземном транспорте.

Абонемент на месяц для метро подорожает с 2700 рублей до 3105 рублей, единый на все виды транспорта – с 3665 рублей до 4215 рублей.

Тариф «60 минут» увеличится до 51 рубля за первую поездку и 12 рублей за вторую, последующие поездки останутся бесплатными.

Стоимость проездного «90 минут» вырастет с 78 до 90 рублей.

Месячный проездной билет для учащихся будет стоить 748 рублей, а именной льготный – 797 рублей.

Стоимость первых 20 километров в пригородных электричках составит 48,60 рубля по тарифу «Стандарт» и 58 рублей по тарифу «Ласточка». Каждый последующий километр обойдется в 2,43 рубля и 2,90 рубля соответственно.

Скорректированы также цены на перемещение задержанных транспортных средств:

Для легковых автомобилей (категории A, B, M и аналогичные) эвакуация будет стоить 3624 рубля.

Для тяжелой техники (категории C, D, CE) стоимость составит до 28 922 рублей.

При этом плата за час хранения на штрафстоянках останется без изменений.

Стоимость платных парковок в городе не изменится. В Смольном отметили, что изменения цен связаны с инфляцией и необходимостью поддерживать качество транспортной инфраструктуры.