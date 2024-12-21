В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте и услуги эвакуации

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге повысится стоимость проезда в общественном транспорте, а также скорректируют тарифы на эвакуацию автомобилей.
Изменения в стоимости проезда:
- Базовая цена поездки в метро составит 81 рубль, на наземном транспорте – 75 рублей.
- Для владельцев карты «Подорожник» поездка обойдется дешевле: 56 рублей в метро и 51 рубль на наземном транспорте.
- Абонемент на месяц для метро подорожает с 2700 рублей до 3105 рублей, единый на все виды транспорта – с 3665 рублей до 4215 рублей.
- Тариф «60 минут» увеличится до 51 рубля за первую поездку и 12 рублей за вторую, последующие поездки останутся бесплатными.
- Стоимость проездного «90 минут» вырастет с 78 до 90 рублей.
Месячный проездной билет для учащихся будет стоить 748 рублей, а именной льготный – 797 рублей.
Стоимость первых 20 километров в пригородных электричках составит 48,60 рубля по тарифу «Стандарт» и 58 рублей по тарифу «Ласточка». Каждый последующий километр обойдется в 2,43 рубля и 2,90 рубля соответственно.
Скорректированы также цены на перемещение задержанных транспортных средств:
- Для легковых автомобилей (категории A, B, M и аналогичные) эвакуация будет стоить 3624 рубля.
- Для тяжелой техники (категории C, D, CE) стоимость составит до 28 922 рублей.
- При этом плата за час хранения на штрафстоянках останется без изменений.
Стоимость платных парковок в городе не изменится. В Смольном отметили, что изменения цен связаны с инфляцией и необходимостью поддерживать качество транспортной инфраструктуры.
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28.11.2024 2052