КПО «Рахья» одобрен Главгосэкспертизой

Поделиться

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на строительство КПО «Рахья» – второго комплекса по переработке отходов, реализуемого АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Инвестиции в комплекс составят почти 7 млрд рублей.  

306927
Фото: 47channel.ru

КПО «Рахья» сможет обрабатывать 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год из Всеволожского и Кировского районов.

После ввода объекта регоператор прекратит размещение на полигоне ТБО в деревне Лепсари, куда сейчас свозятся твердые коммунальные отходы Всеволожского района. В целом полигонное захоронение снизится на 60%.

Вам будет интересно
КПО «Рахья» одобрен Главгосэкспертизой рахья, Ленинградская область
Прокурор Ленобласти рассказал, как не стать жертвой мошенников и не совершить акт терроризма
В Ленинградской области участились случаи вовлечения людей, особенно подростков, в преступные действия. Прокурор региона Сергей Жуковский рассказал о распространенных схемах...
21.12.2024 57
Автор