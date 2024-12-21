КПО «Рахья» одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на строительство КПО «Рахья» – второго комплекса по переработке отходов, реализуемого АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Инвестиции в комплекс составят почти 7 млрд рублей.
КПО «Рахья» сможет обрабатывать 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год из Всеволожского и Кировского районов.
После ввода объекта регоператор прекратит размещение на полигоне ТБО в деревне Лепсари, куда сейчас свозятся твердые коммунальные отходы Всеволожского района. В целом полигонное захоронение снизится на 60%.
Вам будет интересно
В Ленинградской области участились случаи вовлечения людей, особенно подростков, в преступные действия. Прокурор региона Сергей Жуковский рассказал о распространенных схемах...
21.12.2024 57