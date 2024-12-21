Прокурор Ленобласти рассказал, как не стать жертвой мошенников и не совершить акт терроризма

В Ленинградской области участились случаи вовлечения людей, особенно подростков, в преступные действия. Прокурор региона Сергей Жуковский рассказал о распространенных схемах мошенников и дал рекомендации, как избежать их уловок.
По словам Жуковского, злоумышленники часто представляются сотрудниками специальных служб или правоохранительных органов, демонстрируют поддельные документы и используют фотографии для убедительности. Основные способы обмана включают телефонные звонки или сообщения в мессенджерах.
Популярные схемы мошенничества:
- Поджог под предлогом защиты средств. Преступники утверждают, что на банковский счет оформлен кредит, а деньги якобы переведены экстремистским организациям. Чтобы «остановить» процесс, жертву убеждают поджечь банкомат или административное здание.
- Взлом учетной записи. Мошенники сообщают о якобы взломанной учетной записи на «Госуслугах», после чего, представляясь сотрудниками Центробанка или полиции, предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Зачастую это сопровождается заданиями, которые приводят к противозаконным действиям.
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали шесть человек по подозрению в умышленных поджогах. В частности:
- В деревне Фалилеево 16-летняя школьница пыталась поджечь здание администрации.
- В Кингисеппском районе мужчина поджег банкомат.
- Во Всеволожске 31-летний мужчина пытался поджечь почтовое отделение.
- Житель региона бросил коктейль Молотова в здание военкомата.
Прокуратура призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации. Подобные действия будут иметь правовые последствия.