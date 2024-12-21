Прокурор Ленобласти рассказал, как не стать жертвой мошенников и не совершить акт терроризма

В Ленинградской области участились случаи вовлечения людей, особенно подростков, в преступные действия. Прокурор региона Сергей Жуковский рассказал о распространенных схемах мошенников и дал рекомендации, как избежать их уловок.

По словам Жуковского, злоумышленники часто представляются сотрудниками специальных служб или правоохранительных органов, демонстрируют поддельные документы и используют фотографии для убедительности. Основные способы обмана включают телефонные звонки или сообщения в мессенджерах.

Популярные схемы мошенничества:

Поджог под предлогом защиты средств. Преступники утверждают, что на банковский счет оформлен кредит, а деньги якобы переведены экстремистским организациям. Чтобы «остановить» процесс, жертву убеждают поджечь банкомат или административное здание.

Преступники утверждают, что на банковский счет оформлен кредит, а деньги якобы переведены экстремистским организациям. Чтобы «остановить» процесс, жертву убеждают поджечь банкомат или административное здание. Взлом учетной записи. Мошенники сообщают о якобы взломанной учетной записи на «Госуслугах», после чего, представляясь сотрудниками Центробанка или полиции, предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Зачастую это сопровождается заданиями, которые приводят к противозаконным действиям.

«Необходимо понимать, что лица, организовывающие поджоги административных зданий, военных комиссариатов, имущества органов власти и совершение иных действий, устрашающих население, создающих опасность гибели человека либо причинения серьезного ущерба, стремятся нанести максимальный ущерб нашей стране, оказать давление на власть», – подчеркнул Сергей Жуковский

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали шесть человек по подозрению в умышленных поджогах. В частности:

В деревне Фалилеево 16-летняя школьница пыталась поджечь здание администрации.

В Кингисеппском районе мужчина поджег банкомат.

Во Всеволожске 31-летний мужчина пытался поджечь почтовое отделение.

Житель региона бросил коктейль Молотова в здание военкомата.

Прокуратура призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации. Подобные действия будут иметь правовые последствия.