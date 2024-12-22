В Отрадном открыли пятый Семейный МФЦ

В завершающий месяц Года семьи в Отрадном Кировского района Ленобласти открылся пятый в регионе Семейный МФЦ.

Возглавила новый центр Наталья Яковлева — многодетная мама и активный общественный деятель.

«Проект стал результатом совместной работы с многодетными семьями, ведь именно они лучше всех понимают, какие услуги и поддержка необходимы семьям с детьми»,— подчеркнула председатель комитета по соцзащите Ленобласти Анастасия Толмачева.

Ранее семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском и Выборгском районах.