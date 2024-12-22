Технические разводки мостов в Петербурге завершатся 27 декабря

Технические разводки мостов в Петербурге завершаются 27 декабря, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Всю неделю – с 23 по 27 декабря — профилактические работы будут проводиться на мосту Александра Невского. Также в ночь на 24 декабря разведут Тучков мост, а в ночь на 25 и 26 декабря — Биржевой мост.

О возможных изменениях в графике будет сообщено отдельно.