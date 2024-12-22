Экономист предупредил о «черном» методе обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета

Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно разделить на две категории — прямой обман и черный маркетинг, рассказал агентству Прайм Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.
По словам эксперта, к первой группе относятся обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке. Это можно легко раскрыть, если обращать внимание на детали.
При втором методе обмана осуществляется продажа товара по большой скидке с учетом изначально завышенной цены, уловками «два по цене одного», а также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. При этом продавцы иногда намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара, искусственно создавая очередь или утверждая, что это «последний экземпляр».
Если в первом случае обман легко доказуем и наказуем, то с черным маркетингом все не так просто — доказать злоупотребления продавца и намеренное введение покупателя в заблуждение нелегко. Здесь необходимо совершенствование законодательства, заключил Ковригин.