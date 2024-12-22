Экономист предупредил о «черном» методе обмана покупателей, который опаснее обвеса и обсчета

Современные технологии обмана покупателей в магазинах можно разделить на две категории — прямой обман и черный маркетинг, рассказал агентству Прайм Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.

По словам эксперта, к первой группе относятся обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке. Это можно легко раскрыть, если обращать внимание на детали.

При втором методе обмана осуществляется продажа товара по большой скидке с учетом изначально завышенной цены, уловками «два по цене одного», а также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. При этом продавцы иногда намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара, искусственно создавая очередь или утверждая, что это «последний экземпляр».

Вам будет интересно Эксперт рассказал, на сколько могут подорожать лекарства в 2025 году Рост цен, по оценкам аналитика, может составить на 2% выше инфляции. По прогнозам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко,... 10.12.2024 210

Если в первом случае обман легко доказуем и наказуем, то с черным маркетингом все не так просто — доказать злоупотребления продавца и намеренное введение покупателя в заблуждение нелегко. Здесь необходимо совершенствование законодательства, заключил Ковригин.