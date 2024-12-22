На Черноморском побережье собрали 12 тысяч тонн загрязненного грунта

В Краснодарском крае продолжается масштабная операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье.

С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено более 12 тыс. тонн загрязненного грунта, рассказал в своем тг-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В работах задействованы почти 8,5 тысячи человек — это спасатели, волонтеры, сотрудники краевого МЧС, администрации и предприятий. На месте работает 370 единиц техники. Добровольцы прибыли из 41 муниципалитета региона.

Губернатор также рассказал, что совместно с Росприроднадзором и экологами был разработан трехэтапный план очистки территории. В первую очередь – уборка и вывоз мазута вторичного загрязнения из прибрежной полосы. Второй этап включает оперативный вывоз собранного в целлофановые пакеты мазута. Третий — вывоз загрязненного грунта, помещенного в плотные мешки.