Прогноз катастроф на 2025 год в России и мире: пожары, наводнения, ураганы и извержения вулканов

В 2025 году завершается 11-летний цикл солнечной активности. Этот период знаменуется всплеском солнечных бурь, которые уже начали проявлять себя в 2024 году. Гелиофизик Скотт Уильям Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США отмечает, что геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы возрастет на 50% из-за наложения цикла Хейла, который длится 22 года.
Что это значит для Земли:
- Увеличится число и сила магнитных бурь.
- Возможны проблемы с работой спутников и систем связи.
- Полярные сияния, которые уже видели в 2024 году на юге России, станут еще ярче и заметнее в других регионах.
- Негативное воздействие магнитных бурь может отразиться на здоровье метеозависимых людей.
По данным вулканологов, 2025 год может стать годом крупных вулканических извержений. Особую тревогу вызывает подводный вулкан Ахай, расположенный в Тихом океане. Его возможное извержение может вызвать разрушительное цунами, которое затронет побережья США, Японии, Филиппин и других стран.
Наиболее активные вулканы: Эджикумбе (Аляска), Анак-Кракатау (Индонезия), Шевелуч (Камчатка), Ахай (Марианские острова).
Эксперты NASA напоминают, что в периоды высокой солнечной активности возрастает вероятность крупных извержений. Например, извержение вулкана Тамбора в 1816 году вызвало так называемый «год без лета». В США летом замерзали остриженные овцы, а в Европе снег выпал в июле.
Американские климатологи Леонард Охенхен и Манучехр Ширази из Политехнического института Вирджинии предсказывают, что 2025 год станет одним из самых жарких за последние десятилетия, несмотря на ослабление Эль-Ниньо.
Возможные последствия:
- Ускорение таяния ледников, что приведет к повышению уровня мирового океана.
- Под угрозой затопления окажутся 32 американских города, включая Нью-Йорк и Майами, а также прибрежные регионы Индии, Китая и Перу.
- Усиление лесных пожаров в США, Канаде, Испании, Франции и России.
Согласно прогнозам, 2025 год станет временем разрушительных наводнений и ураганов. В Атлантике ожидается не менее 20 мощных штормов, которые затронут США, Мексику, Испанию, Китай, Вьетнам и Индию.
Особо уязвимые регионы – черноморское побережье и Северный Кавказ в России, а также Атлантическое побережье США и Европы.