Прогноз катастроф на 2025 год в России и мире: пожары, наводнения, ураганы и извержения вулканов

В 2025 году завершается 11-летний цикл солнечной активности. Этот период знаменуется всплеском солнечных бурь, которые уже начали проявлять себя в 2024 году. Гелиофизик Скотт Уильям Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США отмечает, что геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы возрастет на 50% из-за наложения цикла Хейла, который длится 22 года.

«Активность Солнца всегда связана с нарушениями в технологической сфере, особенно в работе спутников и коммуникаций. Но самое тревожное – это возможность усиления тектонической активности на Земле», – отмечает Скотт Макинтош

Что это значит для Земли:

Увеличится число и сила магнитных бурь.

Возможны проблемы с работой спутников и систем связи.

Полярные сияния, которые уже видели в 2024 году на юге России, станут еще ярче и заметнее в других регионах.

Негативное воздействие магнитных бурь может отразиться на здоровье метеозависимых людей.

По данным вулканологов, 2025 год может стать годом крупных вулканических извержений. Особую тревогу вызывает подводный вулкан Ахай, расположенный в Тихом океане. Его возможное извержение может вызвать разрушительное цунами, которое затронет побережья США, Японии, Филиппин и других стран.

Наиболее активные вулканы: Эджикумбе (Аляска), Анак-Кракатау (Индонезия), Шевелуч (Камчатка), Ахай (Марианские острова).

Эксперты NASA напоминают, что в периоды высокой солнечной активности возрастает вероятность крупных извержений. Например, извержение вулкана Тамбора в 1816 году вызвало так называемый «год без лета». В США летом замерзали остриженные овцы, а в Европе снег выпал в июле.

Американские климатологи Леонард Охенхен и Манучехр Ширази из Политехнического института Вирджинии предсказывают, что 2025 год станет одним из самых жарких за последние десятилетия, несмотря на ослабление Эль-Ниньо.

«Мы наблюдаем не просто изменения климата, а настоящую климатическую катастрофу, которая может затронуть миллионы людей. Города у побережий окажутся под угрозой, а лесные пожары станут настоящей бедой для экосистем», – говорит Леонард Охенхен

Возможные последствия:

Ускорение таяния ледников, что приведет к повышению уровня мирового океана.

Под угрозой затопления окажутся 32 американских города, включая Нью-Йорк и Майами, а также прибрежные регионы Индии, Китая и Перу.

Усиление лесных пожаров в США, Канаде, Испании, Франции и России.

Согласно прогнозам, 2025 год станет временем разрушительных наводнений и ураганов. В Атлантике ожидается не менее 20 мощных штормов, которые затронут США, Мексику, Испанию, Китай, Вьетнам и Индию.

«Климатические изменения уже сегодня угрожают безопасности миллионов людей. Нам нужно срочно принять меры, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить адаптацию к новым условиям», – заявил спецпредставитель ООН по вопросам климата Ричард Беннетт

Особо уязвимые регионы – черноморское побережье и Северный Кавказ в России, а также Атлантическое побережье США и Европы.