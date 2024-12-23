Взрывные работы на карьерах вновь потревожат жителей Выборгского района

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В Выборгском районе Ленобласти с 23 по 28 декабря включительно пройдут плановые взрывные работы, передает районная администрация.

Взрывные работы запланированы с 10:00 до 17:00 на карьерах Каменногорского поселения, а также 24 декабря с 11:00 до 18:00 на карьере вблизи Гаврилово Гончаровского поселения.

Радиус опасной зоны ограничен 700 метрами. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

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22.12.2024 61
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