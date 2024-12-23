Россияне назвали самые грустные события 2024 года

Среди них оказалось замедление YouTube и рост популярности квадробинга.

Россияне назвали самые разочаровывающие события подходящего к концу 2024 года. Рейтинг подготовили аналитики Pro-Vision Communications.

В лидерах оказался резкий рост цен на товары и услуги, который огорчил 77,6% респондентов. Почти половина участников опроса (48,3%) отметила длительную инфляцию как источник недовольства. Третье место заняли проблемы с YouTube: 41% опрошенных отметили «замедление» сервиса как болезненное событие.

Среди других разочарований 2024 года: рост курса валют (26,3%), увеличение стоимости аренды жилья (17,1%) и отмена льготной ипотеки (10,2%). Кроме того, 10% респондентов выразили недовольство из-за увеличения кибермошенничества и скандалов, связанных с квадроберами, пишет «Газета.Ru».

Многих россиян расстроили несбывшиеся личные планы. 43,4% огорчены тем, что их доходы остались прежними, а 37,1% – тем, что не удалось накопить необходимую сумму. Четверть участников не смогла отправиться в запланированное путешествие, а почти каждый пятый сожалеет о том, что не купил квартиру или автомобиль.

Проблемы в семейной жизни также вызвали огорчение у россиян: почти 15% респондентов, заявили, что одиноки, а каждый десятый житель страны сожалел о том, что не испытал радости материнства или отцовства в уходящем году.