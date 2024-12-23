Губернатор Ленобласти заявил о выполнении плана по расселению аварийного жилья

Порядка 2600 жителей региона в этом году получили новое жилье.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги работы по расселению аварийного жилья в 2024 году. Как подчеркнул глава региона, план был выполнен в полном объеме.
Мы план выполнили, мы его закрыли на 100%. Вообще хочу сказать, что мы расселили уже более 41 тысячи квадратных метров, то есть 2600 жителей Ленинградской области в этом году получили новое жилье взамен бараков, — заявил губернатор.
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23.12.2024 54