«АвтоВАЗ» представит 4 новинки в 2025 году

Концерн выпустит в следующем году новую модель, а три других ждут обновления.

В 2025 году «АвтоВАЗ» презентует несколько новинок на российском рынке.

Как сообщает «Российская газета», компания планирует представить новый городской кроссовер класса «B+» на платформе Lada Vesta, а также спортивную версии Vesta Sport, которая появится во втором квартале года.

Кроме того, концерн выпустит обновленную версию внедорожника Niva с приставкой Sport. Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra стартует в марте 2025 года, а продажи начнутся в первой половине года.

Семейство Niva оснастят двигателем мощностью 1,8 литра, а модель Lada Vesta дополнят климат-контролем и шестиступенчатой механической коробкой передач.