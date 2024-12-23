«АвтоВАЗ» представит 4 новинки в 2025 году

Концерн выпустит в следующем году новую модель, а три других ждут обновления.
В 2025 году «АвтоВАЗ» презентует несколько новинок на российском рынке.
Как сообщает «Российская газета», компания планирует представить новый городской кроссовер класса «B+» на платформе Lada Vesta, а также спортивную версии Vesta Sport, которая появится во втором квартале года.
Кроме того, концерн выпустит обновленную версию внедорожника Niva с приставкой Sport. Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra стартует в марте 2025 года, а продажи начнутся в первой половине года.
Семейство Niva оснастят двигателем мощностью 1,8 литра, а модель Lada Vesta дополнят климат-контролем и шестиступенчатой механической коробкой передач.
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20.12.2024 114