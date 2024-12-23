Сервис «Яндекс. Такси» добавил функцию жалоб на высокую стоимость поездки

Поделиться

В агрегаторе «Яндекс.Такси» заявили, что стоимость поездок в часы пик может значительно возрастать. Если клиенты не согласны с ценообразованием, они могут оставить соответствующую жалобу.

Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале «Яндек.Такси».

В часы пик или в сильные снегопады спрос на такси растет, машин не хватает, и это влияет на стоимость поездки. Если вы захотите поделиться своим мнением о цене — расскажите об этом в новом разделе с детализацией цены, — указано в сообщении.

photo_2024-12-23_16-50-40

В компании добавили, что новый раздел позволяет указать, с чем именно возникли сложности: итоговая сумма или ее изменение. Также клиенты могут узнать правила расчета поездки.

Вам будет интересно
Сервис "Яндекс. Такси" добавил функцию жалоб на высокую стоимость поездки яндекс, такси
«Яндекс» придумал, как бороться с поездками на самокатах вдвоем
В этом случае сервис будет замедлять самокат до скорости пешехода. «Яндекс» начнет значительно замедлять скорость самокатов, если они используются для поездок...
29.10.2024 270
Автор