Сервис «Яндекс. Такси» добавил функцию жалоб на высокую стоимость поездки

В агрегаторе «Яндекс.Такси» заявили, что стоимость поездок в часы пик может значительно возрастать. Если клиенты не согласны с ценообразованием, они могут оставить соответствующую жалобу.

Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале «Яндек.Такси».

В часы пик или в сильные снегопады спрос на такси растет, машин не хватает, и это влияет на стоимость поездки. Если вы захотите поделиться своим мнением о цене — расскажите об этом в новом разделе с детализацией цены, — указано в сообщении.

В компании добавили, что новый раздел позволяет указать, с чем именно возникли сложности: итоговая сумма или ее изменение. Также клиенты могут узнать правила расчета поездки.