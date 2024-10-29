«Яндекс» придумал, как бороться с поездками на самокатах вдвоем

В этом случае сервис будет замедлять самокат до скорости пешехода.

«Яндекс» начнет значительно замедлять скорость самокатов, если они используются для поездок вдвоем. Сервис уже тестирует функцию на полигонах, в планах внедрить ее весной 2025 года.

Если на самокат встанет больше одного человека, устройство замедлится до скорости пешехода (5 км/ч). Как только второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, скорость восстановится до нормальной, — пишет Forbes, ссылаясь на компанию.