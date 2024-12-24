Какие традиции празднования Нового года сохранились с прошлого века в Петербурге

В XIX веке Новый год стал одним из главных праздников в Санкт-Петербурге. Празднование начиналось с Рождества, которое отмечали в семейном кругу. В Сочельник на стол ставили сочиво и другие постные блюда, а с появлением первой звезды – 12 блюд по числу апостолов. После Рождественской службы горожане выходили на улицы, где устраивались народные гуляния.

Новогоднюю ночь петербуржцы предпочитали проводить в ресторанах и увеселительных заведениях. Существовала знаменитая пятерка ресторанов, среди которых были «Кюба» на Большой Морской улице и «Медведь» на Большой Конюшенной. Эти заведения собирали аристократию и творческую элиту города. Литературная молодежь посещала артистические кабаре, самым известным из которых была «Бродячая собака» на Михайловской площади.

После революции 1917 года отношение елки украшали шарами с портретами вождей, а на Дворцовой площади устраивались массовые гуляния, сообщает «АБН24».

Даже в тяжелые годы блокады Ленинграда (1941–1944) жители города находили силы отмечать Новый год. В детских домах и больницах устраивались елки, чтобы поддержать дух детей и дать им надежду на лучшее.

«Сегодня была елка, и какая великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу», – вспоминала одна из ленинградских школьниц

В послевоенные годы новогодние традиции продолжали развиваться. В 1950-е годы на праздничных столах появились салат «Оливье», «Селедка под шубой», холодец и шпроты. В 1970-е годы ленинградцы к Новому году закупали тушенку, консервированные овощи, рыбные консервы и вина.

С 1990-х годов и по сегодняшний день жители Санкт-Петербурга отмечают и Новый год, и Рождество. В городе проходят массовые гуляния с разнообразными развлечениями. Горожане устраивают салюты, зажигают бенгальские огни и загадывают желания под бой курантов. Многие семьи сохраняют традицию украшать елку старыми игрушками, смотреть советские фильмы, такие как «Карнавальная ночь» или «Ирония судьбы», и готовить традиционные блюда.