Пассажиров в Ленобласти будут возить в КАМАЗах

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С 1 января в Сосновом Бору и Ломоносовском районе Ленинградской области начнут курсировать новые автобусы КАМАЗ 4280-F5 Vega. Эти современные городские машины среднего класса.

КАМАЗ 4280-F5 появился на рынке в 2024 году и уже получил высокую оценку экспертов. Каждый автобус оборудован валидаторами, видеокамерами, системой подсчета пассажиропотока и электронным маршрутным указателем. Новая техника станет важной частью транспортной реформы.

Реформа охватит более 90 межрегиональных и межмуниципальных маршрутов, с заменой около 450 транспортных средств.

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Фото: Комитет ЛО по транспорту

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